Информация о похищении 12-летней девочки на Крещатике неподалеку от школы не подтвердилась.

Об этом сообщает столичная Нацполиция на своей странице в соцсети.

Девочку, которую считали похищенной, из школы забрали водитель и охранник ее семьи.

"Сегодня около в 15:30 в Шевченковский управления полиции столицы поступило сообщение о том, что на улице Крещатик мужчины посадили ребенка в автомобиль и поехали в неизвестном направлении. На место происшествия немедленно прибыли правоохранители, чтобы проверить полученную информацию. Сотрудники уголовного розыска установили, что ребенка никто не похищал. В школу приехали водитель и охранник семьи и забрали девочку, чтобы отвезти ее на занятия по плаванию", - сообщили в полиции.

Фото: facebook.com

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