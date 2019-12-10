Соединенный Штаты назвали встречу Нормандской четверки в Париже 9 декабря успешной и в связи с этим поздравили Украину. Поздравление появилось в официальном Facebook посольства США в Киеве.

По мнению американских дипломатов, главы Украины, Германии, Франции и РФ достигли прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе.

"Мы поздравляем Украину с успешным саммитом в нормандском формате, восстанавливающем участие глав государств в мирном процессе. Благодаря переговорам достигнут важный прогресс в направлении всестороннего прекращения огня, освобождения задержанных вследствие конфликта лиц, дальнейшего разведения сил, а также других шагов, которые улучшат гуманитарные условия и создадут безопасную среду для местных выборов", - говорится в посте пресс-службы посольства.



Скриншот: Facebook/ usdos.ukraine

США также призвали Россию уважать взятые на себя обязательства, "остановить агрессию" и использовать прошедшую встречу для установления мира.

Как писала "Страна", накануне парижского саммита президент США Дональд Трамп сказал, что рассчитывает на успешные переговоры Москвы и Киева по конфликту на востоке Украины.

Также мы рассказывали, что перед встречей во Франции Украину поддержал Госдеп.