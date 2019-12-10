В Одессе обрушили одну из стен сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Работы провели во вторник, 10 декабря с помощью тросов, прикрепленных к крупнотоннажным автомобилям. Об этом сообщил заммэра города Андрей Котляр на своей странице в Facebook. При этом он уточнил, что ночью проводилась подготовка к демонтажу стены.

Как уточняет местное издание "Думская", перед началом работ эвакуировали жильцов соседнего дома на улице Тверской. Предварительно известно, что при демонтаже другие части здания колежда не нарушились. Стену заваливали двумя кранами. Во дворе здания обустроили "подушку" из тюков соломы и деревянных поддонов.

Аварийная стена угрожала безопасному проведению дальнейших поисковых работ - могла обвалиться в любой момент на спасателей

Напомним, смертельный пожар в колледже вспыхнул утром 4 декабря. ПО последним данным известно о 12 погибших. Судьба еще четверых людей не установлена.

Ранее "Страна" писала о том, что первое подозрение по делу о смертельном пожаре в Одессе получила директор колледжа.

Также мы сообщали, что семьям жертв пожара в одесском колледже выплатят по 100 тысяч гривен.