В Киеве на Владимирском спуске вечером 10 декабря водитель Audi не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и въехал в Skoda. Видеозапись столкновения опубликовало в Facebook сообщество "Киев оперативный".

Авария произошла на спуске с Европейской площади на Почтовую.

Видео: Facebook/ KyivOperativ

По словам свидетелей, водитель Audi не справился с управлением. Пассажирка этого автомобиля погибла на месте. Пострадал еще один человек, находившийся в салоне машины, однако от госпитализации он отказался.

Фото: kyivoperativ.info

Что касается Skoda, что ее водителя и пассажира увезли в больницу.

По предварительной информации, у водителя Audi все признаки алкогольного опьянения.

На днях "Страна" писала о том, как на трассе Киев - Харьков женщина в состоянии тяжелого алкогольного опьянения вылетела на авто в кювет.

А в начале ноября мы рассказывали, что в Киеве в один день произошло три пьяных ДТП.