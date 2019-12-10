Появилось видео смертельного ДТП в центре Киева из-за выезда автомобиля на встречку
В Киеве на Владимирском спуске вечером 10 декабря водитель Audi не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и въехал в Skoda. Видеозапись столкновения опубликовало в Facebook сообщество "Киев оперативный".
Авария произошла на спуске с Европейской площади на Почтовую.
Видео: Facebook/ KyivOperativ
По словам свидетелей, водитель Audi не справился с управлением. Пассажирка этого автомобиля погибла на месте. Пострадал еще один человек, находившийся в салоне машины, однако от госпитализации он отказался.
Фото: kyivoperativ.info
Что касается Skoda, что ее водителя и пассажира увезли в больницу.
По предварительной информации, у водителя Audi все признаки алкогольного опьянения.
На днях "Страна" писала о том, как на трассе Киев - Харьков женщина в состоянии тяжелого алкогольного опьянения вылетела на авто в кювет.
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