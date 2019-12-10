Народный депутат фракции "Слуги народа" Юрий Корявченков, больше известный как Юзик, в понедельник прибыл в Одессу и на своем джипе Toyota заблокировал движение возле сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Видео инцидента появилось в Facebook "7 канала".

В ролике видно, как светлая Toyota нардепа и актера "Квартала 95" стоит прямо по центру дороги, на выезде со стороны улицы Пушкинской, блокируя проезд.

Видео: Facebook/ 7channel.odessa

Когда пожарная машина не смогла проехать к сгоревшему дому Асвадурова, депутат поспешил к своему авто.

С какой целью Юзик приезжал на пожарище, не известно.

Несколько дней назад "Страна" писала, что Корявченков принял на работу в качестве помощника супругу Татьяну.

А в ноябре мы рассказывали о скандале с аудиозаписью, из которой понятно, что Юзик пытается установить неформальные связи с руководством днепропетровской полиции.