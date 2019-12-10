Пекин ожидает, что США отложат введение пошлин на товары китайского экспорта, запланированное на 15 декабря, поскольку обе стороны фокусируются на деэскалации торгового спора.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Пекин рассматривает устранение угрозы вступления в силу новых пошлин как возможность продолжить переговоры по первому этапу торгового соглашения, сообщили агентству два чиновника.

Администрация президента США Дональда Трампа пока не объявила о планируемой отмене очередного раунда пошлин, однако министр сельского хозяйства США уже выразил уверенность в том, что Вашингтон может отказаться от введения этих пошлин.

Министр торговли США Уилбур Росс, выступивший во вторник на Fox Business Network, заявил, что заключение "правильного соглашения" с Китаем гораздо важнее того, когда оно будет подписано - до 15 декабря или после этой даты.

"С каждым днем наша позиция в переговорах улучшается", - заявил он.

Росс отметил также, что соглашение о первом этапе урегулирования торгового спора будет включать в себя в основном вопросы торговли и доступа к рынкам, а наиболее сложные проблемы будут решаться на дальнейших этапах.

В то же время, США пока не приняли решения об отмене запланированного на 15 декабря введения пошлин на китайские товары. Об этом заявил экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу в ходе мероприятия в Вашингтоне, организованного The Wall Street Journal.

Возможность вступления в силу пошлин "остается на повестке дня", сказал Кадлоу. "Если Трамп не добьется тех условий сделки, которых он хочет, то планируемые пошлины вступят в силу 15 декабря", - заявил Кадлоу.

Он отметил, что в ходе торговых переговоров с Китаем обсуждается, в том числе, отмена уже действующих пошлин.

По словам Кадлоу, Вашингтон также не принял решения о возврате пошлин на сталь и алюминий из Бразилии и Аргентины, несмотря на то, что Трамп 2 декабря объявил о "немедленном вступлении в силу этих пошлин".

"С немедленным вступлением в силу, я восстановлю тарифы на всю сталь и алюминий, которые поставляются в США из этих стран (Бразилия и Аргентина - Ред.)", - написал ранее Трамп в Twitter.

Кадлоу отметил, что возможность восстановления заградительных пошлин обсуждалась, однако решения принято не было.

Напомним, что цены на нефть колеблются в ожидании переговоров между США и Китаем.

Также Трамп заявил, что США не отменят все пошлины на китайские товары.