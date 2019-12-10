Цены на нефть перешли к слабому подъему на торгах во вторник на возросшем оптимизме в отношении торговых переговоров США и Китая.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:15 кв во вторник составила $64,40 за баррель, что на $0,15 (0,23%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,16 (0,27%) - до $59,18 за баррель.

Пекин ожидает, что США отложат введение пошлин на товары китайского экспорта, запланированное на 15 декабря, поскольку обе стороны фокусируются на деэскалации торгового спора, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Администрация президента США Дональда Трампа пока не объявила о планируемой отмене очередного раунда пошлин, однако министр сельского хозяйства США уже выразил уверенность в том, что Вашингтон может отказаться от введения этих пошлин.

В центре внимания рынка - данные о запасах нефти в США, которые будут опубликованы в среду. Консенсус-прогноз экспертов предполагает, что запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,5 млн баррелей. Если прогноз подтвердится, сокращение запасов будет отмечено по итогам второй недели подряд.

Напомним, что цены на нефть росли на фоне решений о сокращении добычи.

Также мы писали о том, что в четверг цены на нефть рванули вверх из-за сигналов стран, входящих в ОПЕК.