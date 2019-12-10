Житель пгт Глеваха Киевской области предстанет перед судом за то, что плеснул в жену кислотой, причинив ей ожоги I и II степени. Об этом сообщает в Facebook отдел коммуникации полиции области.

Следователи Васильковского отдела полиции установили, что 13 октября в Глевахе между 52-летним мужчиной и его 48-летней супругой вспыхнул конфликт на почве ревности. Во время ссору муж взял бутылочку с кислотой и несколько раз плеснул жидкость в лицо жене, после чего ушел.

Скриншот: Facebook/ pol.kyivregion

О происшествии правоохранителям и врачам сообщила дочь пострадавшей.

Женщину с ожогами отвезли в больницу, а ревнивца нашли и задержали. Согласно заключению эксперта, жертва ревности получила химические ожоги I-II степени лица, глаз и туловища.

Следы кислоты в доме потерпевшей и на ее одежде. Фото: Facebook/ pol.kyivregion

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ревнивцу грозит ограничение или лишение свободы на срок до трех лет или исправительные работы на срок до двух лет.

В сентябре "Страна" писала о том, как в Киеве пьяный муж на глазах у детей избил жену, приревновавшую его к другой женщине.

А три дня назад мы рассказывали, что киевлянин из ревности поджег автомобиль своей бывшей девушки.