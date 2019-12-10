Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал законопроект об отмене экзамена по русскому языку для граждан Украины и Беларуси, которые намереваются получить российский паспорт. Об этом сообщает издание "Деловая столица".

Законопроект № 819170-7 о внесении изменений в ст.33-1 закона "О гражданстве Российской Федерации" был подготовлен правительством. В нем есть норма о признании носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Украины и Беларуси, свободно владеющих русским, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка.

Сейчас уровень владения русским языком определяет специальная комиссия по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.

Авторы документа предлагают наделить МВД полномочиями совместно с Министерством просвещения определить единые критерии признания иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что за период действия нормы о необходимости подтверждения знания русского языка, введенной в мае 2014 года, его носителями были признаны около 80 тысяч соискателей российского гражданства. Из них граждан Украины было около 47 тысяч, граждан Республики Беларусь - более 800 человек.

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