В среду, 11 декабря, Украину ожидает пасмурная погода с дождями на западе страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, осадки прогнозируют в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Винницкой областях. Температура воздуха ночью от -1 до +2 градусов, в южной части - от +1 до +6.

Днем холоднее всего будет в западных регионах - от -1 до +2. Лишь на Закарпатье столбик термометра поднимется до +4 градусов.

В центре, на севере и на востоке прогнозируют от +1 до +4, а на юге - от +3 до +8 градусов.

Фото: facebook.com

Напомним, Укргидрометцентр и спасатели предупредил об опасном густом тумане, который накроет почти всю территорию Украины.

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