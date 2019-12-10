Компания Google представила самые популярные поисковые запросы украинцев за 2019 год (Google Zeitgeist). Самым популярным поисковым запросом в Украине за 2019 год стал "Игра престолов 8 сезон", сообщается в релизе компании.

На втором месте по популярности оказался запрос "Зеленский", а на третьем - "Юлия Началова".

Также украинских пользователей Google интересовали результаты выборов, дебаты кандидатов в президенты, новости об Анастасии Заворотнюк, сериал Чернобыль и конкурс Евровидение 2019.

В категории Персона украинские пользователи Google чаще всего искали информацию о Владимире Зеленском, Анастасии Заворотнюк и Петре Порошенко. Также украинцев интересовали артисты MARUV, Потап и Билли Айлиш. Среди знаменитостей, которые умерли в 2019 году, больше всего запросов было о российской певице Юлии Началовой.

В категории Фильмы больше всего запросов было у картины Джокер. Среди других фильмов в топ-10 попали экранизация повести Ивана Франко Захар Беркут, продолжения комискных кинофраншиз и последний фильм Квентина Тарантино. Также в этот список попал один российский фильм Полицейский с Рублевки.

Покупкой года в Украине стал новый iPhone 11, на втором месте по запросам оказалось детское автокресло, на третьем — билеты МАУ и Укрзализныця.

Также пользователи Google интересовались, что такое Томос, подагра и формула Штайнмайера; выясняли, как включить темную тему в Instagram, как проверить себя в списках избирателей и как есть авокадо. Среди интересов украинцев оказались падение курса доллара, киевские туманы и почему Зеленский не пришел на стадион.

Топ-запросы года

Игра престолов 8 сезон

Зеленский

Юлия Началова

Заворотнюк

Результаты выборов 2019

Децл

Чернобыль

Дебаты

Порошенко

Евровидение 2019



Персона года

Владимир Зеленский

Анастасия Заворотнюк

Петр Порошенко

MARUV

Потап

Игорь Смешко

Игорь Коломойский

Билли Айлиш

Валерий Легасов

Алла Мазур

Утраты года

Юлия Началова

Децл

Алла Вербер

Люк Перри

Карл Лагерфельд

Дарья Лукьяненко

Камерон Бойс

Вилли Токарев

Сергей Доренко

Ирина Цывина

Фильм года

Джокер

Мстители: Финал

Аквамен

Оно 2

Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел

Король Лев

Однажды в Голливуде

Капитан Марвел

Захар Беркут

Как приручить дракона 3



Сериал года

Игра престолов 8 сезон

Чернобыль

Тайная любовь

Крепостная

ИП Пирогова

Школа. Випускний

Жуки

Ничто не случается дважды

Ранняя пташка

Молодежка 6 сезон

ТВ-шоу года

Евровидение 2019

Холостяк 2019

Оскар 2019

Право на владу

Голос країни 2019

Топ-модель по-українськи 3 сезон

Одруження наосліп 2019

МастерШеф. Професіонали

Танці з зірками 2019

Наречена для тата

Покупка года

iPhone 11

Автокресло

МАУ билет

Укрзалізниця билет

Бустер

IQOS

Вентилятор

Украина Португалия билеты

Электросамокат

Мини-кондиционер



"Что такое?"

Томос

Подагра

Формула Штайнмайера

Вислово

Дебаты

Сонный паралич

Зона 51

Импичмент

NFC

Мажоритарка

"Почему?"

Почему падает доллар?

Почему умер Децл?

Почему умерла Юлия Началова?

Почему Зеленский не пришел на стадион?

Почему взорвался Чернобыль?

Почему в Киеве туман?

Почему скисает молоко?

Почему на Троицу нельзя купаться?

Почему нельзя ходить в туалет ночью?

Почему не работает Инстаграм?



"Как?"

Как сделать Инстаграм темным?

Как удалить аккаунт Инстаграм?

Как узнать свой номер телефона?

Как проверить себя в списках избирателей?

Как говорят животные?

Орхидея как ухаживать?

Как кушать авокадо?

Как перевести деньги с телефона на телефон?

Как сделать слайм без клея?

Как завязать шнурки?

Google Zeitgeist - это топ запросов года, но не по количеству, а по динамике популярности. В рейтинги попадают запросы, которые на протяжении года росли быстрее всего. Они показывают всплески интереса пользователей к событиям, персонам, темам.

Напомним, что отцы-основатели Google покинули свои посты в компании.

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