Зеленский, Джокер, Игра престолов и Томос. Google назвал самые популярные поисковые запросы украинцев в 2019 году
Компания Google представила самые популярные поисковые запросы украинцев за 2019 год (Google Zeitgeist). Самым популярным поисковым запросом в Украине за 2019 год стал "Игра престолов 8 сезон", сообщается в релизе компании.
На втором месте по популярности оказался запрос "Зеленский", а на третьем - "Юлия Началова".
Также украинских пользователей Google интересовали результаты выборов, дебаты кандидатов в президенты, новости об Анастасии Заворотнюк, сериал Чернобыль и конкурс Евровидение 2019.
В категории Персона украинские пользователи Google чаще всего искали информацию о Владимире Зеленском, Анастасии Заворотнюк и Петре Порошенко. Также украинцев интересовали артисты MARUV, Потап и Билли Айлиш. Среди знаменитостей, которые умерли в 2019 году, больше всего запросов было о российской певице Юлии Началовой.
В категории Фильмы больше всего запросов было у картины Джокер. Среди других фильмов в топ-10 попали экранизация повести Ивана Франко Захар Беркут, продолжения комискных кинофраншиз и последний фильм Квентина Тарантино. Также в этот список попал один российский фильм Полицейский с Рублевки.
Покупкой года в Украине стал новый iPhone 11, на втором месте по запросам оказалось детское автокресло, на третьем — билеты МАУ и Укрзализныця.
Также пользователи Google интересовались, что такое Томос, подагра и формула Штайнмайера; выясняли, как включить темную тему в Instagram, как проверить себя в списках избирателей и как есть авокадо. Среди интересов украинцев оказались падение курса доллара, киевские туманы и почему Зеленский не пришел на стадион.
Топ-запросы года
Игра престолов 8 сезон
Зеленский
Юлия Началова
Заворотнюк
Результаты выборов 2019
Децл
Чернобыль
Дебаты
Порошенко
Евровидение 2019
Персона года
Владимир Зеленский
Анастасия Заворотнюк
Петр Порошенко
MARUV
Потап
Игорь Смешко
Игорь Коломойский
Билли Айлиш
Валерий Легасов
Алла Мазур
Утраты года
Юлия Началова
Децл
Алла Вербер
Люк Перри
Карл Лагерфельд
Дарья Лукьяненко
Камерон Бойс
Вилли Токарев
Сергей Доренко
Ирина Цывина
Фильм года
Джокер
Мстители: Финал
Аквамен
Оно 2
Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел
Король Лев
Однажды в Голливуде
Капитан Марвел
Захар Беркут
Как приручить дракона 3
Сериал года
Игра престолов 8 сезон
Чернобыль
Тайная любовь
Крепостная
ИП Пирогова
Школа. Випускний
Жуки
Ничто не случается дважды
Ранняя пташка
Молодежка 6 сезон
ТВ-шоу года
Евровидение 2019
Холостяк 2019
Оскар 2019
Право на владу
Голос країни 2019
Топ-модель по-українськи 3 сезон
Одруження наосліп 2019
МастерШеф. Професіонали
Танці з зірками 2019
Наречена для тата
Покупка года
iPhone 11
Автокресло
МАУ билет
Укрзалізниця билет
Бустер
IQOS
Вентилятор
Украина Португалия билеты
Электросамокат
Мини-кондиционер
"Что такое?"
Томос
Подагра
Формула Штайнмайера
Вислово
Дебаты
Сонный паралич
Зона 51
Импичмент
NFC
Мажоритарка
"Почему?"
Почему падает доллар?
Почему умер Децл?
Почему умерла Юлия Началова?
Почему Зеленский не пришел на стадион?
Почему взорвался Чернобыль?
Почему в Киеве туман?
Почему скисает молоко?
Почему на Троицу нельзя купаться?
Почему нельзя ходить в туалет ночью?
Почему не работает Инстаграм?
"Как?"
Как сделать Инстаграм темным?
Как удалить аккаунт Инстаграм?
Как узнать свой номер телефона?
Как проверить себя в списках избирателей?
Как говорят животные?
Орхидея как ухаживать?
Как кушать авокадо?
Как перевести деньги с телефона на телефон?
Как сделать слайм без клея?
Как завязать шнурки?
Google Zeitgeist - это топ запросов года, но не по количеству, а по динамике популярности. В рейтинги попадают запросы, которые на протяжении года росли быстрее всего. Они показывают всплески интереса пользователей к событиям, персонам, темам.
Напомним, что отцы-основатели Google покинули свои посты в компании.
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