Сотрудники Госбюро расследований провели обыск у экс-нардепа Сергея Пашинского ("Народный фронт") и изъяли пистолет, из которого он стрелял в Вячеслава Химикуса.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на правоохранителей.

"У него дома был обыск и изъяли пистолет", - сказал источник в правоохранительных органах и добавил, что обыск проводился в рамках расследования дела против Пашинского.

Собеседник не уточнил, когда именно проводились следственные действия дома у Пашинского. Также он напомнил, что ранее пистолет у Пашинского изымала прокуратура, но спустя некоторое время вернула его владельцу.

Напомним, 7 октября Печерский райсуд Киева принял решение о заключении Пашинского под стражу. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Пашинскому по делу о стрельбе в Вячеслава Химикуса.

Сам конфликт, который лег в основу уголовного производства произошел почти три года назад - 31 декабря 2016 года в Киевской области. Во время словесного конфликта Пашинского и местного жителя Химикуса нардеп достал пистолет марки Glock 19 и выстрелил мужчине в ногу.

Ранее "Страна" писала о том, что Пашинский по скайпу из тюрьмы дал показания о расстрелах на Майдане.

Также мы сообщали, что Пашинский и Винник являются главными фигурантами дел о хищениях в оборонке, открытых на днях в Генпрокуратуре.