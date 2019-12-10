Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков продолжает рассказывать общественности о подвигах украинской делегации на переговорах в Париже.

Напомним, ранее министр рассказал о "нервном срыве" Суркова (у соратников Суркова, впрочем, другая версия).

А теперь в разговоре с журналистом Дмитрием Гордоном Аваков рассказал, как на нормандском саммите президент Украины Владимир Зеленский попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова меньше кивать головой, делая вид, будто тот все знает.

Рассказ Авакова Гордону появился на YouTube.

По словам главы ведомства, украинский лидер. можно сказать, сорвался на Лаврова.

"Владимир Александрович, ведя разговор, в основном на русском языке, в конце концов сорвался и говорит: и господин Лавров, прекратите кивать головой! Не надо кивать головой! Да, я знаю вашу фамилию, потому что я, в отличие от вас, обошел все эти места вдоль границы своими ногами, поэтому не надо кивать головой, что вы здесь все знаете", - поведал Аваков собеседнику.

Видео: YouTube/ Дмитрий Гордон

Также министр добавил, что на встрече Нормандской четверки Владимир Путин был мягкий и грустный. А его помощники, которые явно хотели надавить на украинского президента, выглядели недовольными.

Ранее Аваков рассказывал, что украинская сторона на саммите отказалась разводить войска по всему фронту, из-за чего Владислав Сурков разгневался и бросил бумаги на стол. В России эту историю назвали враньем.