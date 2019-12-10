На внеочередное заседание Верховной Рады, которое состоится 12 декабря, может быть вынесено продление закона об особом статусе Донбасса. Соответствующий проект уже зарегистрирован в парламенте.

Его авторами выступили народные депутаты Давид Арахамия и Александр Корниенко ("Слуга народа"). Депутаты предлагают внести изменение в 1 статью закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", которая гласит, что действие закона заканчивается 31 декабря 2019 года.

Сам текст проекта пока отсутствует на сайте Верховной Рады.

Закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был принят парламентом 16 сентября 2014 года, тогдашний президент Петр Порошенко подписал его 16 октября 2014-го, через два дня закон вступил в силу. Этот закон предусматривает особый порядок для неподконтрольных Киеву территорий, границы которых определены Минскими соглашениями.

Накануне в Париже во время заседания Нормандской четверки президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что закон будет продлен.

По информации "Страны", соответствующий законопроект парламент может принять на внеочередном заседании 12 декабря.

Напомним, закон предполагает:

– Проведение выборов в местные органы власти по Конституции и законам Украины, руководителей прокуратуры и судов будут назначать в особому порядке при участии новоизбранных органов власти.

– Отказ от уголовного преследования участников событий на территории Луганской и Донецкой областей.

– Содействие использованию русского и других языков во всех сферах жизни.

– Поддержка социально-экономического развития этих районов: в восстановлении промышленности, транспортной и социальной инфраструктуры, жилья. Создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций и кредитов. При этом поддержка отдельных районов Луганской и Донецкой областей должна отличаться от общего экономического режима хозяйственной и инвестиционной деятельности, а ее объемы нельзя сокращать.

– Право отдельных районов Луганской и Донецкой областей развивать трансграничное сотрудничество с Россией.

– Право местных органов власти создавать отряды народной милиции для охраны общественного порядка.