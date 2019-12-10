В интернете сотни тысяч просмотров набирает ролик с белым медведем, на боку которого написано "Т-34". Ученые пояснили, что надпись не связана с моделью советского танка, и рассказали, зачем она нужна. Об этом передает "Интерфакс".

Старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН Илья Мордвинцев сообщил, что полярный мишка из видео живет на Новой Земле - в Архангельской области РФ.

Видео: YouTube/ Телекомпания ТВК

По словам ученого, метка "Т-34" означает точку, в которой животное было обездвижено.

"Медведь был отловлен на Новой Земле в ноябре. Их метят для того, чтобы знать, какой из них пришел на свалку близ поселка и повторно не обездвиживать, не вызывать стресс у животного", - объяснил Мордвинцев.

Он также сказал, что метка уже смылась со шкуры хищника.

"Позавчера мы его видели на свалке, он уже белый, чистый и пушистый. Эта краска через 2-3 недели смывается", - отметил ученый.

Мордвинцев еще добавил, что в середине ноября хищников на свалке было больше 30, а сейчас около 25. Медведи потихоньку уходят от людских жилищ охотиться на лед.

На архипелаге Новая Земля круглогодично обитают белые медведи карско-баренцевоморской популяции. В Красной книге России она отнесена к четвертой категории (неопределенной по статусу) из-за отсутствия данных по ее состоянию и численности.

Ранее видео с медведем вызвало возмущение у доморощенных экологов. Они уверяли, что животное с надписью на боку может погибнуть, так как не сможет незаметно охотиться.

Как сообщала "Страна", в ноябре в Запорожье агрессивные страусы напали на кошачий приют, расположенный в Верхней Хортице. Птиц пришлось ликвидировать.

А весной мы писали, как на Камчатке медведь обокрал охотников, припарковавшихся на обочине дороги. Хищник вытащил из открытого кузова автомобиля походный холодильник с запасом еды.