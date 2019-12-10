Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился на 9 копеек до 23,625 грн/$1 с 23,715 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 23,605-23,645 грн/$1, тогда как Нацбанк на 11 декабря установил официальный курс национальной валюты 23,688511 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 10 декабря снизился до 23,7007 грн/$1 с 23,6756 грн/$1.

Также Национальный банк Украины сохранил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 11 декабря до 23,689203 грн/$1 по сравнению с 23,688511 грн/$1 на 10 декабря 2019г.

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