Во время запуска новой таможни, которая начала работать 8 декабря, были уволены 80% руководителей центрального аппарата. Об этом заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов во время презентации новой таможни 10 декабря, передает "Громадскье".

"В центральном аппарате мы изменили около 80% всего руководящего состава. Это не только заместители и директора департаментов, но и большинство руководителей среднего и нижнего звена", — сказал Нефедов.

По его словам, были уволены всего около 500 старых одиозных руководителей.

Как сообщалось, новая таможня начала официально работать 8 декабря.

Перед ее официальным запуском:

сократили количество региональных таможен с 26 до 16;

депутаты предварительно поддержали переход к одному юридическому лицу;

приняли закон о создании института авторизованных экономических операторов;

приняли закон о режиме общего транзита;

запустили тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан;

создали калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей.

Ранее "Страна" писала о том, как "пиджаки", поляки и "реформы Нефедова" парализовали таможню и почему на западной границе стоят километровые автомобильные очереди.

Также сообщалось, что Нефедов предупредил предпринимателей о проблемах при запуске новой Таможенной службы.