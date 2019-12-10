Во время запуска новой таможни, которая начала работать 8 декабря, были уволены 80% руководителей центрального аппарата. Об этом заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов во время презентации новой таможни 10 декабря, передает "Громадскье"

"В центральном аппарате мы изменили около 80% всего руководящего состава. Это не только заместители и директора департаментов, но и большинство руководителей среднего и нижнего звена", — сказал Нефедов.

По его словам, были уволены всего около 500 старых одиозных руководителей. 

Как сообщалось, новая таможня начала официально работать 8 декабря. 

Перед ее официальным запуском:

  • сократили количество региональных таможен с 26 до 16;
  • депутаты предварительно поддержали переход к одному юридическому лицу;
  • приняли закон о создании института авторизованных экономических операторов;
  • приняли закон о режиме общего транзита;
  • запустили тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан;
  • создали калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей.

Ранее "Страна" писала о том, как "пиджаки", поляки и "реформы Нефедова" парализовали таможню и почему на западной границе стоят километровые автомобильные очереди.

Также сообщалось, что Нефедов предупредил предпринимателей о проблемах при запуске новой Таможенной службы.

 

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