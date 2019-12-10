Украина рассчитывает на возвращение с оккупированного Донбасса 77 украинских заложников, которых должны вернуть в рамках первого этапа обмена в формате "всех на всех". Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская, передает УНИАН.

"77 человек - это то количество лиц, мы можем вернуть на сегодня. Это подтвержденые лица со стороны Донецка (53 человека) и Луганска (24 человека)", - заявила она.

По словам Лутковской, следующее заседание ТКГ, на котором будут обсуждать вопрос обмена, состоится 18 декабря. Она отметила, что процесс согласования списков и подтверждения людей продолжается.

"Первый шаг (обмена - Ред.) - это все подтвержденые на всех подтвержденных, а второй шаг - все разыскиваемые на всех разыскиваемых, потому что мы знаем, что люди там есть, у нас есть справки, подтверждающие, что они находятся в местах лишения свободы, но их не подтвердили еще в ходе наших переговоров", - сказала Лутковская.

По словам Лутковской, пока рано говорить о том, как пройдут переговоры 18 декабря, но "очень может быть, что нам подтвердят всех тех, по кому у нас есть подтверждение. Это же зависит от политического сигнала и политической воли".

"У нас в списке тех, кого мы разыскиваем, есть, по сути, те, кто считается без вести пропавшими - по ним у нас нет материалов. Но там, где есть материалы, возможно, нам их подтвердят. Не хочу сейчас ни предоставлять лишнюю надежду родственникам, ни волновать общество, поскольку цифры сейчас - это не самое главное", - отметила Лутковская.

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