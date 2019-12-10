Международный аэропорт "Харьков" (МАХ) во вторник отменяет рейсы из-за сложных метеоусловий (весь день в городе сильный туман).

Как сообщает пресс-служба МАХ в Facebook, отменены рейсы Харьков-Киев PS 026, Киев-Харьков PS 025, и Харьков-Шарм-эль-Шейх PS 5241, которые выполняет авиакомпания МАУ, а также Харьков-Тбилиси PQ 441 и Тбилиси-Харьков PQ 442 авиакомпании SkyUp Airlines. Кроме того, отменены рейсы Харьков-Катовице W6 1298 (Wizz Air) и Харьков-Варшава LO 760 (LOT.

Самолеты, выполняющие рейсы Катовице-Харьков W6 1297 (Wizz Air), Шарджа-Харьков PQ 576 (SkyUp Airlines), Варшава-Харьков LO 759 (LOT) и Шарм-эль-Шейх-Харьков PS 5242 (МАУ) приземлились на запасном аэродроме в аэропорту "Борисполь".

Фото: facebook.com

Напомним, что в аэропорту Днепра из-за тумана массово отменяют и задерживают прибытие рейсов.

Также мы писали о том, что в аэропорту Запорожья отменили несколько рейсов.