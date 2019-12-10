В центре Киева похитили 12-летнюю девочку и увезли ее в неизвестном направлении. Инцидент произошел во вторник, 10 декабря, прямо на Крещатике. Об этом сообщает "Информатор", ссылаясь на собственные источники.

Уточняется, что похитители схватили ребенка неподалеку от школы №53 и увезли на черном Volkswagen Multivan. В 15:37 полиция ввела оперативный план "Перехват" и разыскивает этот автомобиль.

По предварительным данным, номера автомобиля: АА2838ТО. Иномарка уехала в сторону Оболони.

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом похитили мужчину и заставили его написать долговую расписку на 90 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что под Киевом мужчина похитил бывшую возлюбленную, чтобы поговорить в чистом поле.