В Киеве на Крещатике средь бела дня похитили девочку и увезли на авто. Введен план "перехват"
В центре Киева похитили 12-летнюю девочку и увезли ее в неизвестном направлении. Инцидент произошел во вторник, 10 декабря, прямо на Крещатике. Об этом сообщает "Информатор", ссылаясь на собственные источники.
Уточняется, что похитители схватили ребенка неподалеку от школы №53 и увезли на черном Volkswagen Multivan. В 15:37 полиция ввела оперативный план "Перехват" и разыскивает этот автомобиль.
По предварительным данным, номера автомобиля: АА2838ТО. Иномарка уехала в сторону Оболони.
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