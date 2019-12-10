Мэр Краматорска в Донецкой области Андрей Панков распорядился демонтировать и перевезти на территорию военной части памятник жертвам обстрела города 10 февраля 2015 года, в котором погибли 17 человек и были ранены 64. Об этом жители города сообщили в Facebook.

Памятник в момент открытия в 2018 году. Фото: Facebook/Lucia Olio

"10 февраля 2015 года в результате обстрела Краматорска российскими смерчами погибло 17 человек, 64 были ранены, среди них - пятеро детей. В память о погибших в Краматорске был установлен мемориал в виде стеклянного куба с именами жертв обстрела и надписью "Сколько еще людей должно погибнуть?"

Сегодня по распоряжению местной мэрии (мэр Панков А. В.) памятник был демонтирован и перевезен на территорию воинской части, по словам работников мэрии, "чтобы народу глаза не мозолил", - говорится в сообщении.

Нынешнее состояние мемориала. Фото: Facebook/Lucia Olio

Скриншот: Facebook/Lucia Olio

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