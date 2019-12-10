Президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Киев российских журналистов. Об этом в своем телеграм-канале написала руководитель телеканала Russia Today Маргарита Симоньян.

"Вчера наши журналисты - Илья Петренко (RT) и Илона Руднева (РИА) - спросили Зеленского: "Как могут российские журналисты приехать в Киев, если им запрещен въезд на Украину?". Сегодня Зеленский пригласил Илону в Киев вместе с другими журналистами. Обещал всем все показать", - написала Симоньян.

Также журналистка добавила, что приглашение принято и анонсировала репортажи из Украины.

Скриншот: web.telegram.org/ Маргарита Симоньян

Напомним, в июне 2018 года в Украину не пустили британского корреспондента Russia Today Полу Слиер, которая ехала на конференцию ОБСЕ.

Также мы сообщали, что Кирилла Вышинского, которого в Украине судят по обвинению в госизмене, в РФ назначили исполнительным директором ИА "Россия Сегодня".