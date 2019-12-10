Глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информполитики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко считает поспешной инициативу своих коллег об отмене закона о тотальной украинизации после выводов Венецианской комиссии. Об этом Ткаченко заявил в Facebook.

"Наш коллега Максим Бужанский говорит, что внес в Раду законопроект о признании недействительным закона о языке. По этому поводу хотим заявить следующее:

1. Текста законопроекта мы, как депутаты, не видели и его еще даже нет на сайте Верховной Рады.

2. Народные депутаты вправе регистрировать любые законопроекты. В парламенте на это нет цензуры. Но не каждый законопроект, зарегистрированный депутатом от "Слуги народа", является позицией фракции и должен рассматриваться соответствующим комитетом, в данном случае, - по вопросам гуманитарной и информационной политики, который я возглавляю.

3. Официальные выводы Венецианской комиссии относительно закона о языке будут рассматриваться вместе с министром культуры, молодежи и спорта, с уполномоченным по защите государственного языка и этот вопрос будет находиться исключительно в юридической плоскости. И сначала мы, в нашем комитете собираемся заняться этими выводами.

4. Лично - спешка коллеги в этом чувствительном вопросе - не поддерживаю", - написал Ткаченко.

Он отметил, что позиция президента Украины и партии "Слуга народа" заключается в том, что язык больше никогда не будет вопросом, который разделяет Украину. "Все предыдущие два десятилетия украинцы не смогли построить страну, о которой мечтают, именно из-за того, что постоянно спорили как не о религии, да о язык и историю. Мы переворачиваем эту страницу и формируем новую повестку дня, которая объединит всех. Это – сильная и состоятельная, независимая, европейская Украина, в которой комфортно и безопасно всем", - подытожил нардеп.

Фото: facebook.com

Сам же Бужанский прокомментировал "Стране", зачем зарегистрировал законопроект об отмене языкового закона и как он видит новый законопроект.

"Это не закон о языке - это закон о выборах Петра Порошенко. Проще написать новый, чем переделать старый закон. Как я вижу новый закон? Это вопрос широкой дискуссии с привлечением националистов, деятелей культуры, СМИ. Так как этот закон и журналистов касается. Мне кажется, что он должен быть современным, рациональным, действующий на защиту украинского языка и языков меньшинств. Нынешний закон о языке не защищает украинский язык никаким образом. Мы из своей информационной повестки дня выталкиваем телезрителей, которые ищут русскоязычный контент. Зачем мы это делаем? Кому от этого лучше, если наш зритель пойдёт искать российские каналы в поисках русского языка?", - сказал "Стране" Максим Бужанский.

Напомним, что в Раде после решения Веницианской комиссии требуют отменить закон о тотальной украинизации.

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