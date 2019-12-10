Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Украину из Парижа, где вчера состоялся саммит "Нормандской четверки". Соответствующее фото глава страны опубликовал на своей странице в Facebook.

Зеленский опубликовал фото из окна иллюминатора самолета во французском аэропорту, где его провожал почетный караул и красная дорожка, которая на снимке выглядит как большая "красная линия".

"Возвращаемся. Домой, в Украину, к жене, к детям", – написал глава государства.

Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Скриншот: Facebook/Владимир Зеленский

Напомним, президент находился с визитом в Париже в течение двух дней. Он раньше всех прибыл во французскую столицу – 8 декабря, где на следующий день начался саммит в "нормандском формате". О его итогах "Страна" подробно написала в своем материале "Майдан разойдется, война остается".

Как сообщалось, глава МИД Украины Вадим Пристайко накануне вылета в Париж объявил о красных линиях, которые не намерен пересекать Киев на этих переговорах.

Также мы писали, противники капитуляции на Банковой заявили, что Зеленский в Париже "красных линий" не пересек, и решили свернуть акцию.