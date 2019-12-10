Количество приходов, принадлежащих Украинской Православной Церкви (УПЦ), в 2019 году составило 12 338 единиц, что на 246 приходов или на 2% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает Центр информации УПЦ в Facebook.

Прирост произошел несмотря на захваты храмов и незаконные перерегистрации общин. Сейчас в 53 епархиях УПЦ служат 99 архиереев и 12 411 священнослужителей. В монастырях подвизаются 4 609 монашествующих (на 108 больше, чем годом ранее).

В 17 духовных учебных заведения УПЦ обучаются 1 372 человека.

Фото: facebook.com

Напомним, что УПЦ прекратила евхаристическое общение с церквями, признавшими ПЦУ.

Также мы писали о том, что министр Бородянский вновь заявил, что нужно переименовать УПЦ.