В УПЦ заявили, что в 2019-м число приходов стало на 246 больше - годовой отчет
Количество приходов, принадлежащих Украинской Православной Церкви (УПЦ), в 2019 году составило 12 338 единиц, что на 246 приходов или на 2% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает Центр информации УПЦ в Facebook.
Прирост произошел несмотря на захваты храмов и незаконные перерегистрации общин. Сейчас в 53 епархиях УПЦ служат 99 архиереев и 12 411 священнослужителей. В монастырях подвизаются 4 609 монашествующих (на 108 больше, чем годом ранее).
В 17 духовных учебных заведения УПЦ обучаются 1 372 человека.
Фото: facebook.com
Напомним, что УПЦ прекратила евхаристическое общение с церквями, признавшими ПЦУ.
Также мы писали о том, что министр Бородянский вновь заявил, что нужно переименовать УПЦ.
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