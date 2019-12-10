В "Оппозиционной платформе" призвали украинскую власть исполнить все решения нормандской встречи
Коммюнике лидеров "Нормандской четверки" четко фиксирует обязательства всех сторон для восстановления мира на Донбассе. Об этом заявил журналистам народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин, сообщается на сайте политика.
"Мы ожидаем того, что решения, принятые во время парижских переговоров, будут воплощены в жизнь. Это касается, в первую очередь, практической реализации Минских соглашений. Второе - комплекс решений в сфере энергетики, то есть транзита газа через территорию Украины и прямых поставок дешевого газа в Украину", - сказал политик.
Также Левочкин подчеркнул важность возобновления диалога на высшем уровне и подписания совместного коммюнике по итогам встречи.
"Этот документ можно назвать "Париж-1". Он очень четко фиксирует обязательства и Украины, и Российской Федерации, и европейских партнеров - сделать необходимые действия, чтобы вернуть мир на Донбассе", - отметил политик.
"Мы надеемся, что практические результаты этой встречи будут в повестке Верховной Рады и решениях правительства. Таким образом, ситуация на Донбассе будет улучшаться, и мы будем продвигаться к миру", - объяснил Сергей Лёвочкин.
Нардеп подтвердил, что его фракция будет поддерживать своим голосованием закон об особом статусе Донбасса.
"Более того, мы считаем, что этот закон должен быть введен не на год, а действовать постоянно. Наша фракция всегда голосует за то, что приближает мир на Донбассе", - Левочкин.
Ранее "Страна" сообщала о том, что пишут западные СМИ об итогах встречи "нормандской четверки".
Также мы выясняли, что что говорят журналисты и эксперты об итогах встречи "нормандской четверки".