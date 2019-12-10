Коммюнике лидеров "Нормандской четверки" четко фиксирует обязательства всех сторон для восстановления мира на Донбассе. Об этом заявил журналистам народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин, сообщается на сайте политика.

"Мы ожидаем того, что решения, принятые во время парижских переговоров, будут воплощены в жизнь. Это касается, в первую очередь, практической реализации Минских соглашений. Второе - комплекс решений в сфере энергетики, то есть транзита газа через территорию Украины и прямых поставок дешевого газа в Украину", - сказал политик.

Также Левочкин подчеркнул важность возобновления диалога на высшем уровне и подписания совместного коммюнике по итогам встречи.

"Этот документ можно назвать "Париж-1". Он очень четко фиксирует обязательства и Украины, и Российской Федерации, и европейских партнеров - сделать необходимые действия, чтобы вернуть мир на Донбассе", - отметил политик.

"Мы надеемся, что практические результаты этой встречи будут в повестке Верховной Рады и решениях правительства. Таким образом, ситуация на Донбассе будет улучшаться, и мы будем продвигаться к миру", - объяснил Сергей Лёвочкин.

Нардеп подтвердил, что его фракция будет поддерживать своим голосованием закон об особом статусе Донбасса.

"Более того, мы считаем, что этот закон должен быть введен не на год, а действовать постоянно. Наша фракция всегда голосует за то, что приближает мир на Донбассе", - Левочкин.

Ранее "Страна" сообщала о том, что пишут западные СМИ об итогах встречи "нормандской четверки".

Также мы выясняли, что что говорят журналисты и эксперты об итогах встречи "нормандской четверки".