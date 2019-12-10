Президент России Владимир Путин рассказал, почему российская сторона на вчерашних переговорах в Париже не согласилась предоставить Украине контроль над российской-украинской границей на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом он сообщил на встрече с Советом по правам человека при президенте Путин, передает Интерфакс.

По его словам, если Украина получит контроль над границей, на территории "ЛДНР" националисты могут устроить новую Сребреницу.

"Украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Я представляю, что там начнется - Сребреница будет. Вот и все. Мы же видели как президент Зеленский вел дискуссию с националистами. Непонятно, кто там сильнее и что там произойдет. И кто там ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям", - заявил Путин.

Напомним, резня в Сребренице - массовое убийство мусульман в июле 1995 года, оно является одним из самых кровавых эпизодов боснийской войны 1992-1995 годов.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Аресан Аваков предложил свой вариант решения вопроса границы на Донбассе.

Также мы писали, что Зеленский рассказал, как обсуждал с Путиным возвращение границы. Президент предложил создать отдельную группу в минской Трехсторонней контактной группе для организации поэтапного возвращения Украине контроля над границей на Донбассе.