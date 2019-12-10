Государственное бюро расследований (ГБР) сегодня начало уголовное производство по факту государственной измены экс-президентом Петром Порошенко при подписании Минских соглашений. Об этом юрист Андрей Портнов сообщил в Telegram.

Фото: t.me/PortnovUA

Дело в том, что экс-глава государства ееще в 2015 году перешел все "красные линии", которые он сейчас чертит Владимиру Зеленскому. Это проведение выборов на Донбассе до возвращения границы, особый статус Донбасса с внесением в Конституцию и многие другие нормы Минска-2.

Все это почти четыре года назад согласовывал с Путиным, Олландом и Меркель лично Порошенко. Парадоксально, но сейчас он обвиняет Зе в попытках реализовать то, под чем сам же и подписался. И грозит Зеленскому майданом, обвиняя в измене.

Ранее "Страна" опубликовала заявление Портнова в ГБР о госизмене Порошенко.

О том, обвинят ли Порошенко в госизмене в интересах России из-за подписания Минских соглашений читайте здесь.