Президент Украины Владимир Зеленский, который рассказал, что станет обсуждаться на следующей нормандской встрече, подписал указ, которым присвоил почетные звания "Мать-героиня" 847 украинским женщинам.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Указом отмечены многодетные матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, создали надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития", - говорится в сообщении.

Среди награжденных - 129 жительниц Ровенской области, 116 - Волынской, 59 - Одесской, 56 - Львовской, 45 - Ивано-Франковской, 52 - Закарпатской, 44 - Черновицкой.

Кроме того, звание получили 33 женщины из Днепропетровской области, 32 - из Винницкой, по 31 - из Хмельницкой и Киевской, по 28 - из Донецкой и Тернопольской, 27 - из Черкасской, на одну меньше - из Житомирщины и 21 – из Харьковской области.

В каждой из остальных областей наградили до 20 женщин, а в Киеве - одну.

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