Выяснились некоторые подробности того, как разгорался смертельный пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Первой дым в своем кабинете обнаружила заведующая отделением Ирина Т. Об этом "Стране" рассказал источник в прокуратуре.

"Судя по предварительным показаниям, преподаватель открыла дверь в кабинет, увидела дым под подоконником, скорее всего огня еще не было, дымился удлинитель компьютера и монитора. Она запаниковала, закрыла дверь на ключ и побежала искать директора колледжа, что бы доложить о ситуации. Но вовремя не нашла. Пока бегала, драгоценное время было потеряно, полыхнул ее кабинет №9, рядом с кабинетом директора. Если бы она просто вынула штепсель удлинителя, пожара бы не было", - рассказал наш собеседник в прокуратуре.

Сейчас следователи ждут экспертизы по первопричине возгорания. Если эта экспертиза подтвердит именно эту версию, то подозрения будут выдвинуты не только директору колледжа, но и заведующей отделением.

Ранее "Страна" писала о том, что первое подозрение по делу о смертельном пожаре в Одессе получила директор колледжа.

Также мы сообщали, что по последним данным, известно о 12 погибших в результате пожара.