Отпевание экс-мэра Москвы Юрия Лужкова 12 декабря в храме Христа Спасителя проведет патриарх Кирилл. Об этом сообщил Интерфаксу глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, служба начнется в 11 утра. В своем соболезновании в связи с кончиной Лужкова патриарх отмечал, что воссоздание храма Христа Спасителя занимает особое место среди заслуг бывшего мэра столицы.

Также стало известно, что бывший градоначальник столицы будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Дата захоронения пока неизвестна.

Лужков возглавлял Москву с 1992 года. В 2010 году тогдашний президент Дмитрий Медведев уволил его в связи с утратой доверия. После увольнения Лужков стал почетным доктором московского Международного университета, занимался сельским хозяйством, возглавлял агропромышленный комплекс "Веедерн" в Калининградской области, разводил племенных лошадей и пчел.

Напомним, что Юрий Лужков умер сегодня, 10 декабря, в возрасте 83 лет в одной из клиник Мюнхена после плановой операции на сердце.

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