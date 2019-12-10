Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, который публично признался, что курил марихуану, считает, что реальные зарплаты в Украине способны за семь лет догнать польские.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

"Украина серьезно отстает от Польши, однако! Динамика реальной (то есть, с учетом роста цен) средней зарплаты (по всем отраслям) у нас опережает динамику роста средней оценки реальной зарплаты в Польше в несколько раз. Догонять еще долго, но сделать это возможно", - заявил Милованов.

Согласно расчетам министра, Украине, чтобы догнать зарплаты соседнего европейского государства, необходимо продемонстрировать рост реальной заработной платы на уровне 20% на протяжении семи следующих лет.

"Догонять еще долго, но сделать это возможно… Сегодня зарплата в Польше примерно в 3,5 раза больше. Если мы догоняем зарплату в Польше на 20% в год, то за 7 лет мы увеличим свою зарплату в относительном измерении к зарплате в Польше в 3,58 раза. То есть сравняем зарплаты", - сообщил министр.

Милованов добавил, что по состоянию на 2018 год средняя по Украине зарплата в сфере профессиональной, научной и техничной деятельности составляет - 446,5 долл. (в Польше 1592,7 долл.); в сфере информации и телекоммуникации - 527,8 долл. (в Польше 2208,7 долл.); в сфере финансов и страховой деятельности - 594,1 долл. (в Польше 2078,3 долл.).

График: Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

Ранее мы писали о том, что Милованов пожаловался на низкую зарплату министра.

Также "Страна" сообщала о том, что Милованов заявил о ненужности книг для самообразования.