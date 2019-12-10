Режиссер Олег Сенцов, которого освободили из тюрьмы России в рамках обмена, встал на учет в военкомате Киева. Об этом он сообщил в Facebook.

"Так как я сейчас почти киевлянин, то пошел и стал на воинский учет. Теперь я солдат запаса и если что-то...", - сообщил он. Сенцов также добавил, что "военкоматы конечно поражают своей обшарпанностью, но люди внутри очень хорошие". "Так и с нашей страной: народ хороший, а нормальное государство построить не в состоянии", - резюмировал он.

Фото: facebook.com

Напомним, что Сенцову не дали выступить на "еврооскаре" в Берлине.

Также мы писали о том, что Сенцов в Европарламенте предложил вернуть Украине атомную бомбу.