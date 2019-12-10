Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Украину и своими глазами посмотреть, что тут происходит, не боясь запачкать свои "туфли Бриони".

Владимир Соловьев. Фото t.me/kornilov1968/161

Об этом сообщает политический обозреватель Владимир Корнилов в своем Telegram-канале.

Так, Корнилов опубликовал фото с Соловьевым, на котором он стоит в спортивных кроссовках цвета хаки.

"Ну и где тут Бриони? Для тех, кто не понимает, о чем речь, проясняю: Зеленский вчера на уровне Нормандской встречи вдруг пригласил Владимира Соловьева в его Бриони "походить ножками, ручками и глазками" (как глазками можно походить???) по Украине. Это нужно совсем не знать Соловьева, думая, что он в Бриони ходит", - написал он под фото.

Фото: t.me/kornilov1968/161

Напомним, во время пресс-конференции по итогам саммита "Нормандской четверки" в Париже Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы оккупированый Донбасс на переговорах также представляли переселенцы, выехавшие на территорию подконтрольную Киеву. После чего он обратился к российским журналистам, в частности, к Соловьеву.

"Вы приезжайте, я вам лично покажу. Только чтобы реально. Не так, как ваши, там товарищ Соловьев – весело расказывет в Москве, что происходит – а я всегда говорю, а вы приезжайте прямо, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли Бриони, или что там, ни запачкаете", - заявил Зеленский.

Его заявление также прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, призвав его обеспечить допуск российских журналистов на территорию Украину и дать им интервью.

"Если, господин Зеленский, вы серьезно, сделайте что-то "не в теории, а на практике и в конкретные сроки", как вы любите, реализуйте свое приглашение российским журналистам. Можно, кстати, и интервью им дать", - написала она.

Также она пожаловалась, что Служба безопасности Украины не пускает российских журналистов в попытке помешать показать происходящее в стране на российском телевидении.

Скриншот: Facebook/Мария Захарова

Ранее сообщалось о том, что пишут западные СМИ об итогах встречи "нормандской четверки".

Также мы писали, что Зеленский рассказал, что станет обсуждаться на следующей нормандской встрече.