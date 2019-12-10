Густой туман ожидается в Киеве вечером во вторник, 10 декабря. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Киеве на своей странице в соцсети со ссылкой на Укргидрометцентр.

В сообщении уточняется, что туман накроет столицу во вторник вечером и задержится до среды.

"Внимание! Предупреждение о тумане в Киеве. По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра в Киеве вечером 10 декабря, ночью и в первой половине дня 11 декабря туман, видимость 200-500 м. (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что аналогичная ситуация будет отмечаться на большей части Украины, сообщает Укргидрометцентр.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в аэропорту Днепра из-за тумана массово отменяют и задерживают прибытие рейсов.

Также мы сообщали, что из-за тумана на трассе "Одесса - Киев" произошло три масштабных ДТП, столкнулись 11 машин.