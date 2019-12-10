Причиной смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова стала "аллергическая реакция" при плановой операции в Мюнхене. Об этом сообщил главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, передает РИА Новости.

Как стало известно сегодня, в возрасте 83 лет умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Напомним, Лужков - один из самых известных российских политиков эпохи 90-х. Он возглавлял Москву на протяжении 18 лет, с 1992 до 2010 года.

Информацию о его смерти официально подтвердил нынешний глава города Сергей Собянин. Он охарактеризовал Лужкова как жизнерадостного человека и указал, что тот руководил столице в сложный постсовесткий период. Уже известно, что похоронят Лужкова в Москве на Новодевичьем кладбище.

Как сообщалось, три года назад, в 2016-м, он был госпитализирован. Даже ходили слухи о его клинической смерти.

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