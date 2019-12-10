"Разговор продолжат профильные министры." В Кремле признали, что Путин и Зеленский не договорились по газу
В ходе встречи Нормандского формата в Париже президентам России и Украины не удалось выйти на окончательное урегулирование вопросов по газу и снятие взаимных судебных претензий. Однако профильные специалисты продолжат диалог.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует Интерфакс-Украина.
"Пока не удалось выйти на окончательные договоренности. Условлено, что руководители газовых компаний и профильные министры продолжат свое общение. Непродолжительное общение на экспертном уровне уже имело место даже вчера поздно вечером", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
При этом Песков подчеркнул: "Вместе с тем пока не приходится говорить о том, что удалось выйти на решение проблем продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже".
По его словам, в ходе встречи президентов двух стран "были озвучены подходы сторон". "Позиции сторон сопоставлены, они хорошо известны и последовательны - что касается позиции российской стороны", - добавил пресс-секретарь президента.
Как сообщала "Страна", следующая встреча в Нормандском формате через четыре месяца может пройти в столице Германии - Берлине.
В итогах встречи в Нормандском формате разбиралась Олеся Медведева: