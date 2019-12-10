Глава МВД Арсен Аваков говорит неправду, говоря об инциденте на переговорах "Нормандской четверки" между помощником президента России Владимира Путина Владиславом Сурковым и помощником Зеленского Андреем Ермаком.

Об этом заявил в своем Telegram российский политолог и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который входит в окружение Суркова.

"Аваков врет, говоря об инциденте на переговорах между Сурковым и Ермаком. Сурков, действительно, отказался обсуждать изменения в ранее согласованный сторонами проект коммюнике. Это касалось абзаца о предоставлении Украиной Донбассу особого статуса на постоянной основе. Украинцы пытались отказаться от этого обязательства. Тогда помощник Путина заявил, что российская сторона приостановит участие в переговорах, если данный пункт будет нарушен", - заявил Чеснаков.

Он добавил, что "это был фактически ультиматум" и "он сработал".

"После этого представители Германии и Франции надавили на украинцев, и этот принципиальный для Донбасса пункт был сохранен в правильной редакции. Украинцам пришлось уступить и подтвердить предоставление народным республикам особого статуса на постоянной основе. Причем закрепить его в Конституции Украины. Вообще, как сказал один из свидетелей обсуждения, Ермак врет и юлит на переговорах не меньше, а даже больше, чем его предшественники", - заявил Чеснаков.

Политолог добавил, что в ходе переговоров нормандской четверки в Париже представители Украины буквально умоляли других участников пересмотреть Минские соглашения.

"Жаловались, что на Украине будет революция, и националисты их свергнут, если они попытаются выполнить минский комплекс мер. Но разжалобить партнеров не удалось. В принятом итоговом коммюнике по настоянию России заявлено о приверженности сторон Минским соглашениям и их незыблемости", - подытожил он.

Фото: t.me

Напомним, что Аваков рассказал, как Украина отказалась разводить войска по всему фронту, а Сурков "рассердился и бросил бумаги на стол".

Также по словам главы МВД разведение будет в трех точках, хотя Россия настаивала на полном отводе войск.