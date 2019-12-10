В международном аэропорту Борисполь в Киеве, куда вчера прилетел "Боинг" с миллионом посылок, заказанными в "черную пятницу", был задержан украинец, который пытался незаконно провезти партию новых iPhone 11 Pro. Об этом сегодня, 10 декабря сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

По сведениям пограничников, 51-летний гражданин Украины прибыл в Киев рейсом из Дубая. Контрабандные смартфоны нарушитель спрятал в штанах, закрепив их ремнем.

"Скрытые товары удалось обнаружить благодаря взаимодействию пограничников Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев, которые действовали по информации оперативно-розыскного подразделения, и сотрудников Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия", – сообщает ведомство.

Телефоны в количестве 26 штук были изъяты у нарушителя работниками погранслужбы.

Фото: Госпогранслужба Украины

По предварительным оценкам, путешественник мог заработать на доставке новых девайсов около 30 000 долларов США.

"Страна" также сообщала о том, что в аэропорту Борисполь может открыться МакДональдс.

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