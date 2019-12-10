Украинские правоохранители готовы осуществлять патрулирование освобожденных от противника территорий Донбасса вместе с представителями территориальных общин. Но это станет возможным, только когда Россия отдаст контроль над украинской границей и стороны достигнут договоренностей.

Об этом заявил министр МВД Арсен Аваков, после завершения саммита "нормандской четверки", передает пресс-служба МВД.

"Украинская полиция зайдет на освобожденные от бандформирований территории и готова патрулировать вместе с представителями территориальных общин. Это будет очень тяжелый переходный период, но мы готовы его пройти. Это в планах, когда Россия вернет нам границу. Но пока мы видим, что Путин не готов к этому", - подчеркнул Арсен Аваков.

"Наша позиция очень проста – сначала безопасность, возвращение военнопленных, а потом выборы и все другое. Компромисс может быть – мы не за месяц до выборов возьмем границу, а за два дня. У нас есть 480 километров границы захваченной Россией и мы будем потихоньку, ежедневно возвращать контроль над ним", - отметил министр.

Ранее Аваков рассказал, как Украина отказалась разводить войска по всему фронту.

Также мы писали, что Аваков предложил свой вариант решения вопроса границы на Донбассе.