Аэропорт Днепра не принимает самолеты из-за накрывшего город тумана. Согласно онлайн-табло, на данный момент задерживается прилет нескольких рейсов из Киева, а утром был отменен вылет двух рейсов в столицу.

Также, по неофициальной информации, в в аэропорту Днепра не приняли самолет из Шарм-эль-Шейха, который покружил в небе и, вероятно, был направлен в "Борисполь".

Отметим, что Днепр уже несколько дней подряд накрывают густые туманы, особенно часть города, расположенную на возвышенности. Именно в такой и расположен аэропорт.

Фото: airport.at.ua

Напомним, что накануне из-за аналогичной проблемы несколько рейсов отменили и в аэропорту соседствкющего с Днепром Запорожья.

Также мы сообщали, что в аэропорту Одессы за один день случились сразу две самолетные аварии.