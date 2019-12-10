Представители Европейской солидарности видят позитивные и тревожные моменты по результатам встречи лидеров нормандского формата в Париже 9 декабря.

Об этом сообщили соратницы экс-президента Петра Порошенко Иванна Климпуш-Цинцадзе и Ирина Геращенко в Facebook.

"Я рада, что президент Зеленский способен слышать активное гражданское общество. Все акции против капитуляции, несмотря на обвинения в их проплаченности, наконец-то, были услышаны", - сообщила Геращенко на видео, опубликованном политсилой.

"Безусловно, это была важная встреча нормандской четверки после 3-летнего перерыва. Но она не стала исторической. Не произошло ни измены, ни победы. Ни подписания мира, ни капитуляции. И скорее, это хорошо для Украины на данном этапе", - добавила она.

Климпуш-Цинцадзе заявила, в свою очередь, что ее беспокоит то, что президент решил воспользоваться терминологией Кремля. "...мол, Москва имеет влияние на сепаратистов на оккупированных территориях, а не является стороной этого конфликта, которая должна прекратить огонь с оккупированных территорий Востока Украины. Это резонировало со словами Путина об "ихтамнет" и то, что мы должны вести прямые переговоры с террористами, а РФ приложит усилия для урегулирования "внутреннего украинского конфликта", - написала она.

Обе народные депутатки отметили как позитив договоренности о возврате пленных украинцев домой до конца этого года и круглосуточном мониторинге ОБСЕ.

Видео: facebook.com

Фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Напомним, что 9 декабря состоялась встреча лидеров "Нормандской четверки", на которой решался вопрос Донбасса. "Страна" писала о главных итогах Нормандской встречи для Украины.

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