Голливудская актриса Энн Хэтэуэй родила второго ребенка. Об этом сообщает Daily Mail.

О том, что 37-летняя звезда во второй раз стала мамой, говорят снимки с ее недавней прогулки. Она была замечена в парке в Коннектикуте вместе с новорожденным, первым трехлетним сыном Джонатаном и мужем.

Муж актрисы Адам Шульман нес новорожденного ребенка в специальной люльке. Официальных комментариев по поводу пополнения в семье Хэтэуэй пока не предоставляли.

Фото: dailymail.co.uk

Как сообщала "Страна", жительница Одессе родила второго ребенка, не добравшись до роддома. Патрульные быстро отреагировали и стали сопровождать семью со световыми и звуковыми сигналами.

Напомним, что в окружении Нео из "Матрицы" рассказали, чем его покорила Александра Грант.