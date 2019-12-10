На депутата российской Госдумы Наталью Поклонскую, которая ранее раскритиковала российское ТВ из-за высмеивания Украины, было совершено покушение в 2011 году. Это стало известно из ее интервью изданию Wonderzine.

"Покушение было такое: я выпила бутылку обычной воды в отеле, когда была в командировке в Одессе. В воде оказалось неустановленное вещество. Я об этом, если честно, никому особенно не рассказывала." – поделилась Поклонская.

По словам депутата, отравление сопровождалось тошнотой, расстройством кишечника, желудка и головной болью. Случай покушения Поклонская связывает с тем, что она была гособвинителем по делу крупной преступной группировки "Башмаки".

На следующий день после отравления Наталья Поклонская поехала в судмедэкспертизу в Евпатории, и по совету знакомого начальника СМЭ решила не предпринимать попыток доказать факт отравления и установить обстоятельства происшествия.

"Он мне сказал: "Наташ, даже не пытайся. У нас лаборатория эта задрипанная совдеповская, допотопная, она не может ничего установить, нет ингредиентов, которые могут выявить современные препараты. Ты сдай кровь, пройди все анализы. Лечись и забудь." Я так и сделала. Всё нормально, слава богу", – рассказала Поклонская.

На вопрос журналистки о том, как покушение повлияло на Наталью в психологическом план, Поклонская ответила: "Меня этот факт просто озлобил. Я стала жестче ко всему относиться. Трудные ситуации стимулируют, добавляют энергии."

Напомним, что ранее муж Натальи Поклонской объявил о расставании ней.

Также "Страна" писала что Наталья Поклонская заявила, что прервала отношения с сектой царебожников.