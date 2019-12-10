По состоянию на 10 декабря, пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса унес жизни 12 человек, личности пятерых из них пока не удалось идентифицировать. Судьба еще четверых людей остается неизвестной. Такие цифры были озвучены на первом заседании правительственной комиссии по расследованию причин пожара, которое состоялось в Одессе. Об этом сообщается на сайте МВД.

Уточняется, что перед правительственной комиссией стоит задача расследовать причины трагедии в Одессе на всех уровнях, инициировать изменения законов, касающихся пожарной безопасности, и изменить отношение должностных лиц к вопросам безопасности.

Тем временем директор сгоревшего колледжа Любовь Кочерга уже получила подозрение в служебной халатности, поскольку в здании учебного заведения были грубо нарушены нормы противопожарной безопасности. В частности, отсутствовала сигнализация с выходом на пульт ГСЧС, а оповещение об опасности осуществлялось ручным нажатием кнопки на устаревшую сигнализацию типа "Ревун", которая размещалась на первом этаже. Об этом заявил на брифинге глава ГУНП в Одесской области Олег Бех, передает "Думская".

По его словам, при проведении поисково-спасательных работ из-под завалов колледжа не было извлечено ни одного огнетушителя.

"В то же время значительную часть огнетушителей мы обнаружили под кроватью у коменданта", - заявил Бех и добавил, что после получения результатов экспертиз, возможно, подозрения получат еще несколько людей.



Кроме того, полиция изучит расходование средств руководством колледжа.

"Более 600 студентов, каждый из которых платил от 10 до 14 тысяч гривен в год. Средства были, и мы выясним, на что они тратились и почему они не тратились на противопожарную безопасность", - отметил Олег Бех.

Также правоохранитель уточнил, что полиция рассматривает еще одну версию случившегося - неосторожное обращение с огнем.

Ранее "Страна" писала о том, что на время расследования причин пожара в Одессе от работы отстранят главу спасателей области и его зама.

Также мы сообщали, что националисты принесли шины к одесскому клубу, в котором рэпер Morgenshtern обматерил траур по жертвам пожара в колледже.