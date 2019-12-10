"Сурков бросил бумаги на стол". Аваков рассказал, как Украина отказалась разводить войска по всему фронту
Во время встречи лидеров "Нормандской четверки" в Париже помощник российского лидера Владимира Путина Владислав Сурков был в гневе потому что Украина отказалась разводить войска по всей линии фронта.
Об этом заявил министр МВД Арсен Аваков, слова которого приводит пресс-служба МВД.
"У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: "мы так не договаривались". Они предложили разводить и дальше войска. Куда разводить? В Марьинке? Где каждый метр полит кровью. И отвод означает сдачу наших позиций на километры. Или в Широкино, где мы стали так, чтобы Мариуполь обезопасить? Это ерунда", - приводит слова Авакова пресс-служба.
Напомним, что ранее прошла информация об отказе Украины разводить войска по всей линии фронта.
В итоге договорились развести войска лишь на трех участках.
Ране "Страна" писала о пресс-конференции Нормандской четверки по итогам встречи в Париже.
Также мы подвели главные итоги Нормандской встречи для Украины.