"Нафтогаз" готовит на эту зиму несколько ценовых предложений на газ для населения и производителей тепла. Об этом сообщается на официальном сайте НАКа.

Это, во-первых, помесячная цена, которая будет корректироваться ежемесячно, с учетом рыночной конъюнктуры. К примеру, в декабре месячная цена для населения составит 4277 тысяч гривен без НДС и затрат на транспортировку и распределение. Это на 13% ниже, чем в ноябре. "Хотя цена по результатам биржевых торгов на украинском рынке в последний месяц не снижалась, регулированная цена (для населения - Ред.) в декабре снизилась в соответствие с заявленной стоимость растаможенного в ноябре газа", — пояснили в "Нафтогазе". Другими словами, на рынок зашла новая, более дешевя партия газа, которую и предложат людям и предприятиям теплокоммнэнерго.

Но эта цена еще не рыночная, а "социальная", поскольку постановление Кабмина о спецобязательствах действует до конца 2020 года, — предупредили в НАКе.

Кстати, декабрьская цена на газ для населения оказалась ниже, чем платили украинцы, соблазнившиеся предложением "Нафтогаза" купить газ оптом на весь сезон в рамках программы "Газовый запас".

Они выкупили у "Нафтогаза" газ по 4874,4 гривны за тысячу кубов. теперь НАК предлагает им или снова покупать газ, теперь уже по более низкой цене, или пользоваться своим "запасом".

Во-вторых, "Нафтогаз" предлагает гарантированную цену с 1 января 2020 года. Она выше декабрьской — 5,5 тысяч гривен за тысячу кубов без НДС и транспорта. К потребителю газ попадет по 7,2-7,8 гривен за куб в зависимости от региона. И это ниже, чем ранее обещал премьер-министр Алексей Гончарук, анонсировавший цену на всю зиму в 8 гривен за куб.

По этой гарантированной цене газ будут продавать рядовым потребителям (прежде всего, жителям частных домов) и производителям тепла. Но те, кто не хочет покупать газ по такой цене, должны будут официально от него отказаться. Для этого нужно с 10 по 24 декабря обратиться в свой газсбыт и уже там подберут "наиболее удобный механизм отказа от гарантированной цене". Такие потребители будут покупать газ по месячным ценам и после 24 декабря уже не смогут вернуться на "гарантированную цену".

Месячный же цены в течение этого отопительного сезона могут быть как ниже, так и выше гарантированной. Все зависит от ценовой конъюнктуры на европейских хабах и того, будет ли контракт на транзит российского газа. То есть, если контракт будет плюс начнутся прямые поставки газа из РФ, то помесячные цены могут оказаться ниже "гарантированных" и тогда людям придется переплачивать. Но "угадать" и принять решение "Нафтогаз" предлагает уже сейчас — до 24 декабря.

Ранее сообщалось, что Кабмин назвал окончательную цену на газ для населения на эту зиму.

Также мы писали, что в Украине собрались повысить тариф на электроэнергию для населения, которое много потребляет.