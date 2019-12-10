Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже один на один в ходе встречи в Нормандском формате.

"У них была краткая беседа, после встречи, где сидело помногу людей с каждой из сторон. Действительно, они остались один на один, но это было краткое общение. Далее туда вошел Макрон и пригласил их на продолжение Нормандского формата. Обсуждались вопросы двусторонних отношений", - говорится в официальном заявлении.

Сам президент Украины Владимир Зеленский на вопрос представителей СМИ, каким ему показался Путин, президент Украины ответил, что по темпераменту Владимир Путин сильно отличается от него самого.

"Сложно договариваться, но были моменты, когда мы договорились. Он по каждому вопросу разбирает его на детали. Каждое слово мы урегулировали. Это сложно. Я другой человек: раз-раз и договорились. У него другая природная биомеханика", - ответил Зеленский.

Мы подвели главные итоги Нормандской встречи для Украины. Следующая встреча в Нормандском формате через четыре месяца может пройти в столице Германии - Берлине.

В итогах встречи в Нормандском формате разбиралась Олеся Медведева: