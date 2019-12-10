Сторонники так называемой "партии войны", выступающие против мирного урегулирования на Донбассе, похвалили Владимира Зеленского за вчерашний саммит в Нормандском формате.

Как уже рассказывала "Страна", договоренности в Париже оказались крайне скромными, а к политической части Минских соглашений стороны даже не подошли. Зеленский фактически повторил теже требования, которые звучали и при Порошенко и которые не принимала Россия и сепаратисты. В частности, по передаче границы под контроль Украины еще до выборов.

Это одобрили порохоботы, националисты и другие представители украинской "партии войны", которые ранее обвиняли президента в "зраде".

"Поздравляю Владимира Александровича с прозрением и превращением в Петра Алексеевича. То, что Зеленский не перешел красных линий - уже достижение. И здесь надо отдать ему должное.

Не перешел в том числе благодаря тому, что украинское общество продемонстрировало готовность к протестам и отстаиванию красных линий государственности.

Главный вопрос - как Украина теперь будет дестабилизировать Путин. И поймет ли Зеленский, что для того, чтобы Путин не съел его и страну - президенту нужно солидаризироваться с патриотами и государственниками, а не Сивохой и ватниками.

Так почему продолжается война? Потому что она выгодна президенту Украины, или потому что Россия - агрессор? Какой сейчас ответ, Владимир Александрович?", - пишет экс-нардеп Сергей Высоцкий, который на последних выборах шел по списку "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Один из соратников Арсена Авакова и создатель сайта "Миротворец" Антон Геращенко не скрывает своего восхищения Зеленским.

"Федерализации не будет! Уступок территории - не будет! Крым - это Украина! Президент Украины Владимир Зеленский!

Я не жалею, что я и моя семья отдали за него свой голос на выборах!".

Участники акции "Варта на Банковой" и их сторонники ставят себе в заслугу, то, что Зеленский в Париже так и не "капитулировал".

"Шестой президент Украины Владимир Зеленский не перешёл красные линии. Это хорошо. Видите что пендаль от нации в виде Майдана животворящего делает?! Тёплая ванна самоликвидировалась и настроила президента на правильную тональность. А "Варта на Банковой", которую непонятно от кого охраняла чуть ли не вся полиция Украины, дополнительных подсказок накидала. Дескать Владимир Александрович, не нужно лошадью ходить. И к ладье тоже не прикасайтесь. Вообще ничего не делаете и никакие фигуры ручонками не трогайте. Так уж точно не накосячите. Улыбайтесь, фотографируйтесь и печеньки кушайте шаровые. Банкет оплачен", - пишет блогер Алексей Петров.

А один из организаторов майдана под окнами Офиса президента Андрей Левус говорит, что протест "откорректировал" позицию Зеленского, но призывает не терять бдительность и готовиться "вернуться на позиции", если "зрада" снова замаячит на горизонте.

"Это не измена, но далеко не победа. Угрозы есть. Формула Штайнмайера, закон об особом статусе и тд. Но точно можно сказать, что протест внес свои коррективы и дал свои плоды.

Наши ожидания, отраженные в совместном заявлении о Красных линиях были значительно хуже. Это все следствие деятельности российской агентуры во власти и десятков провокационных заявлений команды Зе.

С июня месяца президент имел шанс услышать нас. Жаль, что ради этого пришлось разбивать палатки и зажигать бочки. Хотя мы готовы и к более решительным действиям.

Мы отбили важную атаку, но война продолжается. И на востоке, и в Киеве. И враг тот же -

Москва. Там враг стреляет, здесь сеет зерна измены, реванша и капитуляции. Поэтому мы должны действовать дальше".

"Мы поставили капитуляцию на паузу", - считает Левус.