Во вторник, 10 декабря стало известно о смерти вокалистки шведского дуэта Roxette Мари Фредрикссон. Ей был 61 год. Фредрикссон была композитором, писала песни, профессионально играла на пианино, была солисткой поп-рок группы Roxette вместе с Пером Гессле.

Как сообщает издание Expressen, солистка Roxette скончалась 9 декабря после продолжительной болезни: с 2002 по 2005 год артистка болела раком головного мозга. У нее остались супруг - 62-летний Микаэль Болюс и двое детей - 26-летняя Жозефина и 23-летний Оскар.

Известно, что в 2002 году у Фредрикссон обнаружили опухоль мозга. О болезни Мари узнала, вернувшись домой с утренней пробежки. В ванной она упала в обморок и ударилась головой о раковину. В стокгольмской больнице у певицы обнаружили опухоль. Ее успешно удалили через несколько недель, после этого Мари находилась на реабилитации. В СМИ писали, что певица утратила возможность читать и считать, полностью лишилась зрения на правый глаз и частично утратила двигательную активность правой стороны тела.

В период восстановления она рисовала и продолжала писать музыку. В 2003 году были отменены все концерты с участием Фредрикссон. А уже в октябре 2005 года в интервью СМИ было официально заявлено, что певица выздоровела и в лечении больше не нуждается.

Группа Roxette Пера Гессле и Мари Фредрикссон существовала с 1986 по 2016 годы. Мари трижды получала награды шведского Грэмми: в 1998 году как поп-рок певица года с песней "Den flygande holländaren", в 1991 году - как лучшая поп-группа (за альбом "Joyride" вместе с Roxette) и как исполнитель 1992 года с песней "Den ständiga resan".

Что известно про Мари Фредрикссон

Мари родилась 30 мая 1958 года в шведском городке Эсшё и была младшей из 5 детей. С детства она любила выступать перед гостями, подолгу стояла у зеркала, представляя себя звездой. В юности начала писать музыку с сестрами и соседскими детьми. Ее певческую манеру часто сравнивали со стилем Оливии Ньютон-Джон.

Мари увлекалась такими артистами как Джони Митчелл, The Beatles и Deep Purple. В 17 лет она поступила в музыкальный колледж, выступала в местном театре, но актерское искусство быстро ей наскучило.

Первая группа, в которой выступала Мари, называлась Strul, после этого была группа MaMas Barn, а далее - знакомство с вокалистом группы Gyllene Tider Пером Гессле и мировая знаменитость в дуэте Roxette.

Дуэт Roxette - Мари Фредрикссон и Пер Гессле

В 1988 году Roxette записывают альбом "Look Sharp!", вошедший в местные чарты. В это же время появился хит № 1 в США — "The Look", который сделал Фредрикссон и Гессле всемирными знаменитостями.

В 1990 году вместе c кинокомпанией "Touchstone Pictures" была записана песня для фильма "Красотка". Пер переделал слова своей рождественской песни для хита "It Must Have Been Love". Песню услышали в фильме, после чего и она стала хитом № 1 в США и до сих пор является одной из самых известных песен Roxette.

В 1991 году вышел альбом "Joyride", благодаря которому у группы появился очередной хит и гастрольный тур "Join the Joyride" по более чем 100 городам с 1991 по 1992 год. Именно в этом туре Мари познакомилась со своим мужем - Микаэлем. Через три дня после знакомства у них состоялась помолвка, а уже через год Фредрикссон была беременна. Будучи беременной, она дала несколько концертов в Швеции и выступила с Roxette на MTV Unplugged.

В мае 2009 года после продолжительного отсутствия на сцене по состоянию здоровья Мари приняла участие в двух концертах Пера Гессле в рамках Party Crasher tour 2009. И даже объявила о возвращении дуэта Roxette.

В 2013 года вышел новый сингл на шведском языке "Kom vila hos mig", а Мари работала над студийным альбомом Roxette "Good Karma", писала автобиографию и собиралась в гастрольный тур.

Но в апреле 2016 года врачи рекомендовали ей навсегда прекратить концертную деятельность. Поэтому запланированные 20 концертов в Европе были отменены. А в соцсетях Roxette поблагодарили фанатов за "30 лет вместе".

30 мая 2017 года в день своего 59-го дня рождения Фредрикссон выпустила последний англоязычный сингл "Alone Again".

Многие музыканты в своих интервью рассказывали о Мари. Фрида из группы АББА не раз рассказывала о ее отменном музыкальном вкусе. Шведский певец Тотта Неслунд, умерший в 2005 году, признался, что опыт записи альбома "Duetterna" вместе с Мари был самый "необычный и интересный", поскольку он считал Мари "звездой мирового уровня".

Пер Гессле во многих интервью признавался, что Мари - его самый лучший друг, о котором можно только мечтать, несмотря на то, что "у неё не самый сладкий характер".